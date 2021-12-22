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الامارات | الوحدة يكسر عناد «البرتقالي» في الدقيقة 116

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سيد مصطفى ■ دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضرب الوحدة موعداً مع الجزيرة في ربع النهائي من مسابقة كأس رئيس الدولة، بعد أن تخطى ضيفه عجمان، أمس، في المباراة التي أقيمت على استاد آل نهيان في أبوظبي، بالفوز عليه بهدف دون رد.

واحتاج العنابي لوقت إضافي قبل أن يحسم النتيجة لمصلحته، عن طريق المدافع البرازيلي لوكاس بيمينيا، من ضربة رأس «116».

وواصل الوحدة تفوقه على عجمان في الكأس، بالفوز في خمس مواجهات في تاريخ لقاءاتهما.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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