الامارات | مصير المدرب مارفيك على طاولة اجتماع لجنة المنتخبات اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن مصير المدرب مارفيك على طاولة اجتماع لجنة المنتخبات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت «الإمارات اليوم» أن لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية في اتحاد كرة القدم ستعقد في الساعة الـ11 صباح اليوم بمقر الاتحاد في دبي أول اجتماع لها عقب تشكيلها الجديد، برئاسة عضو مجلس إدارة الاتحاد حميد الطاير. ومن أبرز الملفات على طاولة الاجتماع، بحث مصير مدرب المنتخب الوطني، الهولندي مارفيك، في أعقاب الخروج المخيب للمنتخب من ربع نهائي كأس العرب، والنتائج المتواضعة للمنتخب في تصفيات المونديال. ومن المتوقع أن يمنح المدرب فرصة جديدة، خصوصاً في ظل ضيق الوقت قبل استئناف تصفيات المونديال.

ويتضمن جدول الاجتماع مناقشة برنامج إعداد المنتخب للمباريات المقبلة في تصفيات المونديال، إلى جانب ملفات أخرى تتعلق بالمنتخبات الوطنية بشكل عام.

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