من فريق الأحلام إلى كابوس الأوهام.. «ليكيب» الفرنسية تفضح غرفة ملابس باريس سان جيرمان.. وتكشف عن انقسامات حادة بين نجوم الفريق

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن انقسامات ومشاكل في غرفة ملابس فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها، إن هناك توتر كبير بين اللاعبين، وصراعات على امتيازات بعضهم البعض، وغيابات غير مبررة وحضور وإقامة حفلات بدون إذن، مما قد يؤدي إلى تفجر الأوضاع وإفساد الموسم الجيد للنادي الفرنسي وتحويله من فريق الأحلام إلى فريق الكوابيس.

أزمة حراسة المرمى

تحدثت الصحيفة عن أولى النقاط المثيرة للجدل في الفريق هذا الموسم هي حراسة المرمى، حيث كان بوكيتينو سعيدا بأداء كيلور نافاس ولم يكن بحاجة للتعاقد مع دوناروما، لكن الحارس الإيطالي والأفضل في يورو 2020 انضم للفريق بعد قيادة منتخب بلاده للفوز باللقب كواحد من أهم التعاقدات في الموسم، وشيئًا فشيئًا كان يكسب أرضا في صراعه على حراسة المرمى على حساب نافاس.

ووفقاً للصحيفة، فإن نافاس قبل التحدي بطريقة رياضية وقرر حراس المرمى التنافس فيما بينهما على حراسة عرين النادي الباريسي، بينما اختار الجهاز الفني التناوب بين الحارسين كل مباراتين أو ثلاث، وهنا بدأت المشاكل.

وشكك مينو رايولا، وكيل أعمال حارس المرمى الإيطالي، في سياسة المدرب بوكيتينو، معبراً عن ذلك في مقابلة مع شبكة ”راي“ الإيطالية، قائلا​ً: ”لا أعرف ما إذا كان هذا الموقف قد أصبح مشكلة، لكن الجميع يدرك كيف ستنتهي هذه القصة، كل شيء سيكون لصالح جانلويغي“.

وعقب تعادل باريس سان جيرمان ونيس سلبياً، اقترب البولندي مارسين بولكا الحارس الثاني لنيس والمعار من باريس سان جيرمان من غرفة الملابس الباريسية لتحية نافاس الذي أشار إليه بأنهما يرتديان نفس علامات القفازات، وبحسب شاهد في مكان الحادث، نظر نافاس إلى دوناروما وقال: ”أفضل حراس المرمى في العالم يرتدون هذه العلامة التجارية“، فيما كان الحارس الإيطالي يرتدي أديداس.

أزمة تجديد مبابي

وكشفت الصحيفة الفرنسية عن مجموعتين واضحتين في غرفة تغيير الملابس مقسمة بين الفرنسيين والأمريكيين الجنوبيين، وآخرين مثل يوليان دراكسلر أو جورجينيو فينالدوم.

كما تحدثت الصحيفة عن أنه بالرغم من تمكن النادي الباريسي من الاحتفاظ بكيليان مبابي رغماً عنه، فإن فريق العاصمة لا يستطيع الصمود أمام عروض ريال مدريد، فضلا عن عدم الاستقرار في غرفة الملابس، وهو ما يعني أن المهاجم الفرنسي الشاب لن يجدد عقده الذي ينتهي الصيف المقبل على الأقل حتى الآن.

نيمار

وسلطت الصحيفة الضوء على شخصية نيمار، لا يبدو أن المهاجم البرازيلي يشعر براحة تامة تجاه دوره الجديد في الفريق، وكان بالفعل على وشك التعرض لعقوبات شديدة في بداية الموسم بسبب موقفه.

كما لم يظهر النجم البرازيلي في حفل توقيع عقد مع بعض رعاة الفريق، ينبغي على كافة اللاعبين حضوره، الأمر الذي أغضب إدارة باريس سان جيرمان لدرجة أنه كان هناك حديث عن عقوبة شديدة ضد اللاعب، عقوبة لم تسفر أخيرًا عن أي شيء خوفًا من التسريبات المحتملة.

حفلات

كما تحدث الصحيفة عن أزمة أخرى في غرفة ملابس الفريق وهي الامتيازات المختلفة بين بعض اللاعبين والآخرين.

وبحسب الصحيفة، فقد حدث في إحدى الحصص التدريبية الصباحية الأخيرة للفريق ظهور لاعبين من أمريكا الجنوبية، لم يتم الكشف عن اسميهما، في حالة إرهاق واضحة بعد قضاء الليل في الاحتفال. ورفض اللاعبان التدريب دون انتظار موافقة الجهاز الفني.

وأشار التقرير إلى مشكلة أخرى كان طرفها الرئيسي ميسي بعد فوزه بالكرة الذهبية السابعة، حيث احتفل مع بعض زملائه في الفريق بفوزه بالكرة الذهبية، لكن في اليوم التالي عانى قائد الأرجنتين ومواطنه لياندرو باريديس من ”أعراض التهاب المعدة والأمعاء“، وفقًا لبيان للنادي نفسه، وغابا عن التدريب.

وقالت الصحيفة إن هذا الموقف، أزعج بشدة زملاءه الذين كانوا أيضًا مع النجم الأرجنتيني في الليلة السابقة وطالبوا بوكيتينو والمدير الرياضي ليوناردو بإحكام قبضتهما على الفريق بشكل أقوى.

وصول ميسي

وقالت الصحيفة إن وصول النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، إلى باريس سان جيرمان أحدث فجوة بين الثنائي الفرنسي كيليان مبابي، والبرازيلي نيمار دا سيلفا.

وكان ميسي قد انضم إلى صفوف النادي الباريسي، في صيف العام الماضي، قادمًا من برشلونة الإسباني في صفقة انتقال حُر.

ووفقاً للصحيفة، فإن التعاقد مع ليونيل ميسي تسبب في تحول هائل داخل غرفة الملابس، مُشيرة إلى أن من بين أولئك الذين تأثروا بشكل ملحوظ فهو مبابي، بسبب العلاقة الجيدة بين النجم الأرجنتيني ونيمار عندما كان الثنائي في برشلونة.

ولفتت إلى أن نيمار تراجع عن علاقته الجيدة مع مبابي وأعطي الأولوية لميسي، مؤكدة أن الخلاف بين نيمار ومبابي في مباراة باريس سان جيرمان ومونبيليه دليلًا على ذلك.

وأضاف الصحيفة أنه بسبب مبابي ونيمار وميسي، انقسمت غرفة خلع الملابس إلى مجموعتين، الأولى تتحدث بالفرنسية يقودها بريسنيل كيمبيمبي وإدريسا جانا جاي، والثانية من المتحدثين باللغة الإسبانية.

وتؤكد الصحيفة في تقريرها أن أنباء الخلاف بين نجوم النادي الباريسي في غرفة خلع الملابس، تعد مصدر قلق كبير للمدرب الأرجنتيني، ماوريسيو بوتشيتينو، قبل شهر ونصف من مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.