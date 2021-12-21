شكرا لقرائتكم خبر إيسكو.. سيئ الحظ أم قاتل لموهبته؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المدير الفني لفريق ريال مدريد ، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، أن صانع ألعاب الفريق فرانسيسكو إيسكو سيئ الحظ، حيث سيغيب عن صفوف الفريق في مباراة أتلتيك بلباو اليوم.

وشارك إيسكو، الذي انضم لريال مدريد في عام 2013 خلال الولاية الأولى لأنشيلوتي كمدير فني للفريق، في 7 مباريات فقط تحت إدارة المدرب الإيطالي في الموسم الحالي بإجمالي 176 دقيقة.

وذكرت تقارير صحفية أن إيسكو تعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليغيب بذلك عن مباراة الفريق الأخيرة في عام 2021 اليوم أمام أتلتيك بلباو بالدوري الإسباني.

ورغم عدم تأكيد أنشيلوتي صحة تلك التقارير، إلا أنه أكد عدم مشاركة اللاعب أمام بلباو، كما أعرب عن اعتقاده بأن فرص عودة اللاعب الدولي الإسباني لحجز مكان في التشكيل الأساسي للفريق لم تنته بعد.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي «الأمر معقد لوصف ما حدث بالضبط. لم يحصل أبدا على فرصة إظهار إمكانياته العالية، لأن الفريق بدأ يلعب بشكل أفضل في الوقت الذي لم يوجد فيه إيسكو بين صفوفه، لذلك كان من الصعب العودة إلى الفريق».

وعانى إيسكو، الذي كان واحدا من أهم اللاعبين في صفوف ريال مدريد، من مشاكل في اللياقة البدنية في المواسم الأخيرة، كما أنه لم يكن ضمن الخيارات المفضلة للمدير الفني السابق، الفرنسي زين الدين زيدان.