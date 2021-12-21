مانشستر يونايتد يفتح مركز تدريباته

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعاد نادي مانشستر يونايتد فتح مركزه التدريبي في كارينجتون، وذلك بعدما تم إغلاقه الأسبوع الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في صفوفه، مما قاد إلى تأجيل مباراتي الفريق أمام برينتفورد وبرايتون بالدوري الإنجليزي.

وأوضح النادي في بيان له أمس «لاعبو مانشستر يونايتد عادوا للتدريبات في كارينجتون بالتدريج. أغلق المركز أمام تدريبات الفريق الأول الأسبوع الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في النادي، لكنه أعيد افتتاحه أمس».

وتابع «وسيمنح ذلك الوقت للمدير الفني الموقت رالف رانجنيك وفريقه للتحضير لمواجهة نيوكاسل القادمة في ملعب سانت جيمس بارك بالدوري الإنجليزي الاثنين المقبل».

وأوضح النادي «لسوء الحظ فإن مباراتي الفريق أمام برينتفورد وبرايتون تم تأجيلهما لكن النادي لم يكن لديه أي خيار آخر سوى التقدم بطلب لتغيير مواعيدهما. مجلس رابطة الدوري الإنجليزي اتخذ القرار بتأجيل المباراتين وفقا لإرشادات المستشارين الطبيين».

وذكرت تقارير أن 4 لاعبين وأعضاء بالطاقم الإداري جاءت عيناتهم إيجابية في اختبارات التدفق الجانبي عقب فوز الفريق على نورويتش 1 /0 يوم 11 ديسمبر الحالي قبل أن يتم تأكيد النتائج عبر اختبارات «بي سي آر» بعد ذلك بيوم واحد.

وأعيد الأفراد الذين جاءت عيناتهم إيجابية إلى منازلهم قبل خوض باقي الفريق تدريبات في الهواء الطلق، مع إدخال تعديلات على برنامج التدريبات لتكون تدريبات فردية وبدون احتكاك.