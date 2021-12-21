شكرا لقرائتكم خبر فولهام يحيط الشرطة برسائل عنصرية لكيبانو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبلغ نادي فولهام الإنجليزي الشرطة بشأن وجود رسائل عنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي موجهة إلى لاعبه نيسكينز كيبانو.

وتعرض كيبانو (29 عاما) لإساءات تضمنت كلمات عنصرية ورموزا تعبيرية، على تطبيق انستقرام عقب خسارة فولهام أمام شيفيليد يونايتد 0/ 1 أمس الأول في الدوري.

وشارك كيبانو بعض الصور لتلك الرسائل عبر حسابه بانستقرام، وقال» لا تقلقوا يا شباب، أنا بخير، أردت فقط فضح هذا الشخص، أشياء مثل هذه لا تؤثر بي على الإطلاق. أنا أعرف من هم الحقيقيون».

وأكد النادي المنافس بدوري الدرجة الثانية (البطولة الإنجليزية) أمس أن هذا الأمر تم إحالته لشرطة متروبوليتان.