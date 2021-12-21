فولهام يحيط الشرطة برسائل عنصرية لكيبانو

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وتعرض كيبانو (29 عاما) لإساءات تضمنت كلمات عنصرية ورموزا تعبيرية، على تطبيق انستقرام عقب خسارة فولهام أمام شيفيليد يونايتد 0/ 1 أمس الأول في الدوري.
وشارك كيبانو بعض الصور لتلك الرسائل عبر حسابه بانستقرام، وقال» لا تقلقوا يا شباب، أنا بخير، أردت فقط فضح هذا الشخص، أشياء مثل هذه لا تؤثر بي على الإطلاق. أنا أعرف من هم الحقيقيون».
وأكد النادي المنافس بدوري الدرجة الثانية (البطولة الإنجليزية) أمس أن هذا الأمر تم إحالته لشرطة متروبوليتان.
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