شكرا لقرائتكم خبر ماتيوس: ساني أصبح من المهمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال نجم كرة القدم الألمانية السابق لوثار ماتيوس أمس إن ليروي ساني بات واحدا من أهم لاعبي بايرن ميونخ في الوقت الحالي، وذلك بعدما نجح في التغلب على الصعوبات التي واجهته في بداية مسيرته مع بطل الدوري الألماني (بوندسليجا).

وعانى اللاعب البالغ من العمر (25 عاما)، من أجل إثبات نفسه بعد انتقاله إلى بايرن قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي في 2020، لكنه سجل 5 أهداف وصنع مثلها لزملائه في الموسم الحالي، فيما يتصدر بايرن ترتيب الدوري بفارق 9 نقاط عن أقرب منافسيه مع حلول العطلة الشتوية.

وأوضح ماتيوس في تصريحات نشرها موقع «سكاي»، «بالنظر إلى الضغط الذي كان على كاهله والبداية الصعبة له وتعرضه لصافرات استهجان من جانب جماهير فريقه، أرى أن تطوره الحالي يعد رائعا يعود إلى العمل الذي قام به، لكنه نجح بفضل دعم وتشجيع مدربيه أيضا، جوليان ناجلسمان في بايرن ميونخ وهانسي فليك في المنتخب الألماني». وتابع «لقد أصبح ساني من بين اللاعبين ذوي الأداء العالي، وبات من أهم اللاعبين في بايرن ميونخ».

وأشاد ماتيوس في حديثه بفريق فرايبورج الذي أنهى النصف الأول من الموسم في المركز الثالث في ترتيب الدوري الألماني.

وأضاف ماتيوس «ما فعلوه منذ سنوات ليس له مثيل، ليس لديهم نجوم، لكنهم فريق رائع ويحقق نتائج رائعة مع تقديم مستوى ثابت وكرة قدم جيدة للغاية، أرفع القبعة لفرايبورج».