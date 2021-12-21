الزمالك يحقق فوزاً هاماً على المقاولون العرب بثنائية في الدوري

الشارقة - اميمة ياسر -

حقق الزمالك فوزاً هاماً على حساب المقاولون العرب، بهدفين مقابل هدف، في إطار مواجهات الأسبوع الثامن من عمر الدوري المصري الممتاز، في المباراة التي أقيمت على ملعب "عثمان أحمد عثمان".

تقدم الزمالك بالهدف الاول عن طريق لاعبه مصطفى فتحي في الدقيقة 61 بعد تمريرة من محمد أوناجم.

وفي الدقيقة 76، عزز محمد أوناجم تقدم الزمالك بالهدف الثاني بتسديدة من الجبهة اليمني في مرمى محمد أبو السعود.

وفي الدقيقة 91، نجح محمد سالم في تقليص الفارق مسجلأً الهدف الأول للمقاولون العرب من ضربة رأس.

وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 16 فى المركز الثالث بفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، وذلك بعدما لعب الفارس الأبيض 7 مباريات حقق الفوز في 5 مباريات، وتعادل في واحدة وخسر أخرى أمام الأهلى.

فيما تجمد رصيد المقاولون عند النقطة 5 متساويًا مع طلائع الجيش، حيث خاض ذئاب الجبل 7 مباريات، فاز فى مباراة وتعادل فى اثنتين وتلقى الهزيمة فى 4 مباريات أخرى، جاءت أمام إنبى والأهلى والبنك الأهلي، وأخيرًا أمام الزمالك.

ودخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمد عواد.

خط الدفاع: حازم أمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد وأمام عاشور وأشرف بن شرقي ومصطفي فتحي ورزاق سيسيه.

خط الهجوم: عمر السعيد.

وخاض المقاولون العرب المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود.

خط الدفاع: حسن الشامي- أحمد الشيمي- محمد سمير- باسم علي.

خط الوسط: أحمد مجدي- عماد فتحي - محمد حمدي زكي- لويس إدوارد- عبد الله ياسين.

خط الهجوم: جون أوكلي