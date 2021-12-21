شكرا لقرائتكم خبر عن على العباسى: غزل المحلة تعرض لظلم تحكيمى وتقدمنا بشكوى رسمية للجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مباراة غزل المحلة والبنك الأهلي، الذي أقيمت بالأمس فى الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، أزمة بسبب حكم المباراة محمد سلامة، وجدل حول ركلة جزاء البنك.

وقال علي العباسي رئيس شركة الكرة بنادي غزل المحلة في تصريحات خاصة، إنه تقدم بشكوي رسمية للاتحاد المصري ولجنة الحكام ضد الحكم محمد سلامة، بسبب ركلة جزاء التي حصل عليها فريق البنك الأهلي.

وأضاف العباسي، أن ركلة الجزاء غير صحيحة، وأن لاعب البنك لمس الكرة قبل لاعب غزل المحلة، وبالرغم من وجود الفار إلي أن الحكم رفض الرجوع إليه.

وتابع رئيس شركة الكرة، أن محمد سلامة رفض احتساب ركلتي جزاء للفريق وعدم الرجوع إلي تقنية الفار لمرجعة الحالات الثالثة.

وأشار إلي أن:" محمود بسيوني حكم الفار هو نفس الحكم الذي كان يدير مباراة المصري، ورفض منح المحلة ركلة جزاء في مباراة المصري".

وتسأل العباسي، أين الفار في مباريات المحلة، ولماذا لم يتدخل رغم كل هذه الأخطاء".

تعادل فريق غزل المحلة مع نظيره البنك الأهلي بهدف لكل منهما، فى المباراة التى جمعتهما أمس ضمن إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.