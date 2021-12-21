شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: وطرد وتدخلات الVAR قرارات الحكم فى لقاء المقاولون والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المقاولون * الزمالك

المسابقة : بطولة الدوري المصري( الأسبوع السابع )

الملعب : المقاولون

نتيجة المباراة : هدفين مقابل هدف لصالح الزمالك

حكم المباراة : محمود عاشور

المساعد الأول : عمر فتحي

المساعد الثاني : شهاب راشد

الحكم الرابع : أحمد حمدي

حكام ال : VAR: طارق مجدي ، سامي هلهل

ميزان التقييم لطاقم الحكام:

حكم المباراة : محمود عاشور

القرارات الفنية والسيطرة علي المباراة : في مباراة من المباريات الصعبة تمكن الحكم محمود عاشور من السيطرة علي احداث ومجريات المباراة نتيجة الخبرات المتراكمة والادارة الجيده باستثناء ركلة الجزاءالغير محتسبة بقرار من الحكم علي الرغم من استدعاء الVAR وكانت أهم الأحداث كالأتي :

الحالة الأولي : في الدقيقة 30 من الشوط الأول اعتراض من لاعبي الزمالك علي حكم المباراة ومطالبة بركلة جزاء نتيجة مخالفة لمس الكرة باليد علي لاعب المقاولون محمد سمير وعلي الرغم من ان حكم المباراة اشار باستمرار اللعب لعدم وجود مخالفة نتيجة اليد الداعمة للاعب المقاولون محمد سمير عندما سقط علي الارض في محاولة للعب الكرة ، وكان قرارالحكم واضح وصحيح بعدم احتساب المخالفة نتيجة القرب من الحدث إلا إنة بعد اعتراض لاعبي الزمالك ذهب إلي غرفة الVAR للتأكيد علي القرار .

عنصر اللياقةالبدنية والتمركز : تمركز جيد وتوزيع المجهود البدني علي مدار شوطي القاء .

عنصر العقوبات الأنضباطية : أنذر الحكم كلا من أحمد مجدي ، عمر بسام ، ، محمد سالم من المقاولون في الدقائق 6 ، 49 ، 92 نتيجة اللعب بتهور والأعتراض ، وفي الدقيقة 93 يشهر الحكم بطاقة حمراء للاعب المقاولون حسن الشامي نتيجة استخدم المرفق في وجهه لاعب الزمالك مصطفي فتحي ، وانذر كلا من طارق حامد ، عمر السعيد من الزمالك في الدقائق 56 ، 72 للتهور .

المساعد الأول : تحركات صحيحة ومواجهه لميدان اللعب وتمركز صحيح مع

اخر ثان مدافع .

المساعد الثاني : اشار علي حالة التسلل في الدقائق 4 بتقدير صحيح .

الحكم الرابع : تعاون مع طاقم التحكيم طبقا للقانون .

حكام VAR : تدخل خاطئ من الVAR باستدعاء الحكم في ركلة جزاء لصالح الزمالك والحكم يذهب ويعود بعدم احتساب المخالفة ، وتدخل صحيح من الVARياستدعاء الحكم في واقعة طرد لاعب المقاولون حسن الشامي .