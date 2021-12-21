شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس سموحة يعلن صرف مستحقات اللاعبين المتأخرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد عرفات رئيس نادى سموحة أنه تم صرف مستحقات اللاعبين المتأخرة منذ شهرين منذ أيام حيث يتبقى فقط صرف مرتبات الشهر الجارى التي سوف يتم صرفها غدا .

وأضاف وليد عرفات خلال تصريحات صحفية أنه عقد جلسة مع الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد سامى لمعرفة الطلبات المادية و تدعيم الفريق في الانتقالات الشتوية القادمة .

و نجح فريق سموحة الفوز على الاسماعيلي بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدورى الممتاز.

وتقدم خالد عبد الفتاح لاعب سموحة لفريقه فى الدقيقة 34، ونجح شكري نجيب لاعب الاسماعيلي إحراز هدف التعادل لفريقه أمام سموحة فى الدقيقة 48 من ركلة جزاء، وتمكن صديق كالابا في احراز الهدف الثاني في الدقيقة 4+ 90'.

وبهذه النتيجة، يحتل سموحة المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات فاز في لقائين وتعادل في 3 وخسر لقاء وسجل لاعبوه 11 هدفا وتلقت شباكهم 10 أهداف، فيما يحتل الإسماعيلى المركز السابع عشر برصيد نقطتين، بعد أن لعب 7 مباريات تعادل في 3 مباريات وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبوه 3 أهداف وتلقت شباكه 12 هدفا.