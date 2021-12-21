شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الثلاثى الدولى وجلسة تحفيزية فى مران فيوتشر استعدادا للأهلى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم اليوم الثلاثاء، ثلاثي المنتخب الوطني أحمد رفعت، محمد عبد المنعم وعمر كمال عبد الواحد، في مران فريق فيوتشر استعدادا لمباراة النادي الأهلي المقرر إقامتها يوم 26 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري العام.

كما شهد المران والذي أقيم داخل معسكر الإعداد للأهلي، حضور أيمن منصور عضو مجلس إدارة فيوتشر والذي حرص على عقد جلسة تحفيزية للاعبين قبل مباراة الأهلي المرتقبة.

وكان الجهاز الفني لفيوتشر بقيادة علي ماهر قد منح اللاعبين الثلاثة راحة لمدة 24 ساعة بعد العودة من قطر مع بعثة المنتخب الوطني عقب المشاركة في بطولة كأس العرب.

ويعكف الجهاز الفني لفريق فيوتشر، بقيادة علي ماهر، على مراجعة المباريات السابقة للنادي الأهلي في الدوري وآخرها مباراة سموحة التي انتهت بفوز الأهلي برباعية مقابل هدف، وذلك قبل اللقاء المرتقب بين فيوتشر والأهلي يوم 26 ديسمبر الجاري.

ويسعى الجهاز الفني لفيوتشر للبحث عن نقاط القوة والضعف في النادي الأهلي قبل اللقاء المرتقب، حيث يسعى فيوتشر للخروج من نفق النتائج السلبية بعد خسارة آخر جولتين بالدوري.

ويحتل فريق فيوتشر المركز العاشر في جدول مسابقة الدوري العام، بعدما حصد 7 نقاط من 6 جولات، حيث فاز فيوتشر في مباراتين وتعادل في واحدة وخسر 3 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 9 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أهداف أخرى.