شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ممنوعات لنجوم الأهلى فى مباراة السوبر الأفريقى بفرمان موسيمانى.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، قائمة محاذير للاعبيه خلال مواجهة الرجاء المغربى المقرر لها السابعة مساء الاربعاء فى الدوحة على لقب كأس السوبر الافريقى، حيث يبحث المارد الأحمر عن البطولة الثامنة فى تاريخه، ويأتى على رأس هذه القائمة تحذير اللاعبين من التخاذل والارتكان؛ لكون المنافس يمر بظروف صعبة وتراجع نتائج بالفترة الاخيرة، مؤكدا أن ذلك يشبه "اللعب بالنار" فى مباراة مصيرية.

كما حذر موسيمانى نجوم الأهلى من خطورة عدم التعامل الجيد مع التكتل الدفاعى المنتظر من بطل المغرب، وطالب موسيمانى لاعبيه بضرورة الابتعاد عن الاعتراض على القرارات التحكيمية لتفادى الكروت المجانية التى من شأنها زيادة التوتر فى أرض الملعب.

وشدد موسيمانى على لاعبيه ضرورة الابتعاد عن الالتحامات فى منطقة الجزاء خوفا من قرارات تقنية الفار بشكل يربك سيناريو اللقاء.

ويحتاج الأهلي للفوز ببطولة السوبر الافريقى من أجل إسعاد جماهيره التى لا تشبع بطولات، وتحتاج للفوز بكل بطولة ينافس فيها الفريق، كما أن الفوز ببطولة مهمة كبطولة السوبر الافريقى سيكون له مردود قوي وإيجابي على الجميع في الأهلي من الناحية المعنوية مع عودة مسابقة الدوري بمباراتى فيوتشر وبيراميدز ضمن خطة عودة الدرع لاحضان الجزيرة.