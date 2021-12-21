شكرا لقرائتكم خبر عن أوناجم يعزز تقدم الزمالك بهدف ثانٍ فى مرمى المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أحرز المغربى محمد أوناجم لاعب الزمالك الهدف الثانى لفريقه أمام المقاولون العرب في الدقيقة 76 من عمر مباراة الفريقين المقامة حاليا في الجولة السابعة من الدوري.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حازم إمام - محمود علاء – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – رزاق سيسيه – مصطفى فتحي – أشرف بن شرقي

خط الهجوم: عمر السعيد

وجاءت دكة البدلاء لتضم كلا من: محمد أبوجبل، محمد عبد المجيد، حمزة المثلوثي، محمود عبد العزيز، حمدي علاء، إسلام جابر، أيمن حفني، ومحمد أوناجم.

فيما جاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي :

محمود أبو السعود، باسم علي، محمد سمير، أحمد الشيمي، حسن الشامي، أحمد مجدي، عبد الله ياسين، عماد فتحي، محمد حمدي زكي، لويس إدوارد، جون أوكلي.

يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى، برصيد 13 نقطة، بعدما حقق الفوز في 4 مباريات، وتعادل في واحدة وخسر أخرى أمام الأهلى، فيما يحتل المقاولون العرب المركز الـ 15 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 5 نقاط، حيث خاض ذئاب الجبل 6 مباريات منذ بداية الدوري، فاز فى مباراة وتعادل فى اثنتين وتلقى الهزيمة فى 3 مباريات أخرى، جاءت أمام إنبى والأهلى وأخيراً البنك الأهلي.