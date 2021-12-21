شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 21/ 12/ 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة اليوم الثلاثاء 21/ 12/ 2021، العديد من الأحداث المهمة جاء فى مقدمتها اطمئنان الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على جاهزية كل لاعبيه المتواجدين في معسكر الفريق الأحمر بقطر للمشاركة في مباراة السوبر الإفريقي ضد الرجاء المغربي غدا الأربعاء.

الأهلي ينهي مرانه الختامي قبل مباراة الرجاء المغربي بالسوبر الإفريقي

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي قبل مواجهة فريق الرجاء المغربي غدًا على لقب كأس السوبر الإفريقي، الذي أقيم على ملعب أحمد بن علي بالريان في نفس توقيت المباراة، وبدأ بقراءة الفاتحة قبل أن يخوض اللاعبون تدريبات بدنية وخططية متنوعة.

وتقدم خالد عبد الفتاح لاعب سموحة لفريقه فى الدقيقة 34 ، ونجح شكري نجيب لاعب الاسماعيلي احراز هدف التعادل لفريقه أمام سموحة فى الدقيقة 48 من ركلة جزاء، وتمكن صديق كالابا في احراز الهدف الثاني في الدقيقة 4+ 90' .