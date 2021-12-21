شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: راضٍ عن الأداء والنتيجة أمام المقاولون.. ونملك بدائل حامد والسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التهنئة للاعبي الفريق بعد الفوز على المقاولون العرب اليوم الثلاثاء، موضحا أنها كانت مباراة قوية أمام منافس صعب.

أضاف كارتيرون في المؤتمر الصحفي للمباراة، أنه سعيد بروح اللاعبين وراض عن الأداء والنتيجة، مشيدا بجميع لاعبي الفريق، كما أكد كارتيرون أنه لم يقم بتصعيد مهاجم من فريق الشباب بالزمالك في لقاء اليوم بسبب وجود عمر السعيد وقدرة المغربي أشرف بن شرقي على اللعب في مركز الهجوم، بخلاف حاجته للاعبين أصحاب خبرات.

وأشاد المدير الفني للزمالك بأداء الإيفواري رزاق سيسيه خلال الشوط الأول الذي شارك فيه اللاعب بعد العودة من فترة غياب طويلة بسبب الإصابة.

أوضح كارتيرون أنه فضل إراحة التونسي سيف الدين الجزيري وأحمد فتوح ومحمود حمدي الونش بعدما شاركوا أساسيين في مباريات منتخبات بلادهم في البطولة العربية.

وعلق المدرب الفرنسي على غياب طارق حامد وعمر السعيد عن لقاء المحلة المقبل، بأن الزمالك لديه البدائل الجاهزة والفريق سيستعيد أحمد سيد زيزو ومحمد عبد الشافي وأحمد فتوح ومحمود حمدي الونش وسيف الدين الجزيري.

واختتم كارتيرون تصريحاته بأن الزمالك يعتمد على أوباما في مركز صانع الألعاب، موضحا أن هناك مصطفى فتحي وشيكابالا يجيدان اللعب في نفس المركز.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي اقيمت باستاد عثمان أحمد عثمان في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الفريق الأبيض رصيده إلى 16 نقطة يحتل بها المركز الثالث في حين يتوقف رصيد المقاولون عند 5 نقاط يحتل بها المركز السادس عشر.