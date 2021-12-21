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البنك الأهلى يتدرب بدون راحة قبل مواجهة سموحة.. ومران استشفائى للأساسيين

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القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو فريق البنك الاهلى مران مساء اليوم استعدادا لمواجهة سموحة القادمة في بطولة الدورى المصرى الممتاز دون راحة عقب لقاء غزل المحلة مساء أمس .

وخاض لاعبو البنك الأهلي الذين شاركوا في مباراة غزل المحلة أمس تدريبات أستشفائية لعدم تعرضهم للاجهاد و تصحيح الأخطاء خلال أجراء تقسيمة بين اللاعبين وتصحيحها .  

وتعادل فريق غزل المحلة مع نظيره البنك الأهلي بهدف لكل منهما، فى المباراة التى جمعتهما أمس ضمن إطار منافسات الجولة السابعة من الممتاز.

تقدم يحيى حامد لاعب غزل المحلة فى الدقيقة 27 من تصويبة رائعة من ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء، وقبل نهاية الشوط الأول تعادل محمد هلال للبنك الأهلي من ركلة جزاء.

ويلاقى فريق البنك الاهلى نظيرة سموحة ضمن مباريات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها يوم 28 من الشهر الجارى وستقام على ملعب بتروسبورت . 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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