شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يدرب لاعبى الأهلى على إنهاء الهجمات بشكل صحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ركز بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على بعض الجمل التكتيكية خلال تدريبات الأهلي بقطر من أجل تنفيذها في مباراة السوبر الإفريقي ضد الرجاء المغربي غدا الأربعاء على ملعب أحمد بن علي بالدوحة.

وحرص موسيماني على تدريب لاعبي الأهلي على إنهاء الهجمات بشكل صحيح ومراجعة الأخطاء التي وقع غيها لاعبيه خلال التدريبات الأخيرة قبل موقعة السوبر، للتعامل مع آفة إهدار الفرص السهلة أمامك المرمى، والتركيز على إنهاء الهجمة بشكل صحيح أمام مرمى الرجاء.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي قبل مواجهة فريق الرجاء المغربي غدًا على لقب كأس السوبر الإفريقي، الذي أقيم على ملعب أحمد بن علي بالريان في نفس توقيت المباراة، وبدأ بقراءة الفاتحة قبل أن يخوض اللاعبون تدريبات بدنية وخططية متنوعة.