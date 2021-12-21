القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 21 / 12 / 2021، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها خوض المران الختامي استعدادا لمباراة السوبر الافريقي ضد الجاء المغربي غدا الأربعاء.

قال بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق جاهز لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الرجاء المغربي غدًا الأربعاء بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأوضح أن المباراة صعبة لكن الأهلي يمتلك دوافع كبيرة للفوز باللقب للمرة الثانية على التوالي. موضحًا أن اللاعبين لديهم شغف مستمر للفوز بالبطولات.