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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 21 / 12 / 2021، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها خوض المران الختامي استعدادا لمباراة السوبر الافريقي ضد الجاء المغربي غدا الأربعاء.
قال بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق جاهز لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الرجاء المغربي غدًا الأربعاء بالعاصمة القطرية الدوحة.
وأوضح أن المباراة صعبة لكن الأهلي يمتلك دوافع كبيرة للفوز باللقب للمرة الثانية على التوالي. موضحًا أن اللاعبين لديهم شغف مستمر للفوز بالبطولات.
أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي قبل مواجهة فريق الرجاء المغربي غدًا على لقب كأس السوبر الإفريقي، الذي أقيم على ملعب أحمد بن علي بالريان في نفس توقيت المباراة، وبدأ بقراءة الفاتحة قبل أن يخوض اللاعبون تدريبات بدنية وخططية متنوعة.
وكان الاجتماع الفني للمباراة قد عقد اليوم بأحد الفنادق في العاصمة القطرية الدوحة، وحضره سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وأمير توفيق مدير التسويق، وسمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبد العزيز إداري الفريق، وعمرو محب مترجم الفريق، إلى جانب ممثلي اللجنة المنظمة للمباراة والاتحاد الإفريقي ونادي الرجاء.
خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي مساء اليوم، استعدادًا لمباراة الرجاء المغربي غدا على لقب كأس السوبر الإفريقي بملعب أحمد بن علي بالريان في العاصمة القطرية الدوحة.
وبدأ مران الفريق بقراءة الفاتحة، قبل أن يخوض اللاعبون وحدات بدنية خفيفة أعقبها فقرات بدنية متنوعة.
قال محمد الشناوى، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق سوف يخوض مباراة قوية غدا أمام الرجاء المغربي، تمثل بطولة من لقاء واحد، وهو ما يتطلب من اللاعبين التعامل معها بشكل خاص.
وتحدث الشناوى خلال المؤتمر الصحفي للمباراة الذي عقد مساء اليوم، وقال إن جميع اللاعبين يدركون أهمية المباراة خاصة أن الأهلي سوف يواجه فريقا قويا ويمتلك خبرات كبيرة، مؤكدًا أن الفريق يدرك هذا الأمر جيدًا، ويعرف قدرات المنافس ولا بد أن يتحلى الجميع بالهدوء والتركيز وننتظر التوفيق.
اطمأن الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على جاهزية كل لاعبيه المتواجدين في معسكر الفريق الأحمر بقطر للمشاركة في مباراة السوبر الإفريقي ضد الرجاء المغربي غدا الأربعاء، باستثناء محمود متولي الذي رافق البعثة إلى الدوحة من أجل الخضوع للفحوصات الطبية اللازمة بمركز اسباير المتخصص في إصابات الملاعب.
واطمأن موسيماني على جاهزية اللاعبين الدوليين بالكامل بعد انتظامهم في تدريبات الأهلي عقب الانتهاء من المشاركة مع منتخبات بلادهم ببطولة كأس العرب، وهو ما أثلج قلب الجهاز الفني من جاهزية كل اللاعبين لموقعة السوبر الإفريقي.
يكثف نجوم الأهلى الكبار بقيادة محمد الشناوى كابتن الفريق جلساتهم التحفيزية مع لاعبى الفريق بغية حثهم على التتويج بالسوبر الأفريقى أمام الرجاء المغربى في اللقاء المقرر له السابعة مساء الأربعاء بالدوحة، ويحرص الثلاثى محمد الشناوى ووليد سليمان وأيمن أشرف على تكثيف جلساتهم مع اللاعبين بشكل جماعى، لتحفيزهم بضرورة حسم المباراة مبكراً دون الدخول فى دوامة تزيد التوتر خلال اللقاء.
وتضم قائمة الأهلى للسوبر الأفريقى كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وبدر بانون ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني وكريم فؤاد وأكرم توفيق وعمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد محمود وعمار حمدي ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو ووليد سليمان ومحمود كهربا ومحمد شريف وحسام حسن وأحمد نبيل كوكا.