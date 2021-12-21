شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الزمالك على المقاولون العرب بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب عثمان أحمد عثمان، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، سجل ثنائية الزمالك مصطفى فتحى ومحمد أوناجم.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 16 فى المركز الثالث بفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثانى بنفس الرصيد، وذلك بعدما لعب الفارس الأبيض 7 مباريات حقق الفوز في 5 مباريات، وتعادل في واحدة وخسر أخرى أمام الأهلى.

فيما تجمد رصيد المقاولون عند النقطة 5 متساويًا مع طلائع الجيش، حيث خاض ذئاب الجبل 7 مباريات، فاز فى مباراة وتعادل فى اثنتين وتلقى الهزيمة فى 4 مباريات أخرى، جاءت أمام إنبى والأهلى والبنك الأهلي، وأخيرًا أمام الزمالك.