شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يؤدى مران قوى فى ختام تحضيراته لموقعة السوبر الأفريقى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم فريق الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى استعداداته لخوض لقاء الغد، أمام الرجاء المغربى على ملعب أحمد بن علي بالدوحة عاصمة قطر على بطولة كأس السوبر الأفريقى .

وتأهل الأهلي إلى كأس السوبر الأفريقي 2021 بعد فوزه بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة معززاً رقمه القياسي، بفوزه في النهائي على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثية نظيفة في النهائي الذي أقيم بالدار البيضاء، المغرب، في يوليو الماضي.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي كأكثر نادٍ تتويجاً بلقب السوبر الأفريقي، بعد أن حققها 7 مرات من أصل 9 نهائيات خاضها، آخرها في مايو الماضي بالفوز على نهضة بركان المغربي بهدفين نظيفين بالدوحة.

فيما يشارك الرجاء في كأس السوبر للمرة الرابعة، وسبق له الفوز باللقب مرتين، آخرهما في 2019 بالفوز على الترجي التونسي بهدفين لواحد في الدوحة أيضاً.

يتفوق الأهلى تاريخاً علي الأندية المغربية، وواجه الشياطين الحمر الأندية المغربية في 24 مباراة في بطولات أفريقيا المختلفة، حقق الفوز في 10 مباريات، وتعادل 8 مباريات، وخسر 6 مرات، وأحرز 30 هدفاً، فيما استقبلت شباكه 21 هدفاً.

ومن بين المباريات الـ24، واجه الرجاء 6 مرات سابقة، فاز الأهلي مرة واحدة، وخسر مرتين، وتعادلا 3 مرات.

ويعد نادي الوداد هو أكثر فريق مغربي واجهه الأهلي، حيث التقيا في 10 مباريات، حقق الأهلي الفوز 4 مرات، وتعادلا في 4 مباريات، وفاز الوداد مرتين.



المران الختامى استعدادًا للرجاء (1)



المران الختامى استعدادًا للرجاء (2)



المران الختامى استعدادًا للرجاء (3)



المران الختامى استعدادًا للرجاء (4)



المران الختامى استعدادًا للرجاء (5)



المران الختامى استعدادًا للرجاء (6)



المران الختامى استعدادًا للرجاء (7)



المران الختامى استعدادًا للرجاء (8)



المران الختامى استعدادًا للرجاء (9)



المران الختامى استعدادًا للرجاء (10)



المران الختامى استعدادًا للرجاء (11)



المران الختامى استعدادًا للرجاء (12)



المران الختامى استعدادًا للرجاء (13)



المران الختامى استعدادًا للرجاء (14)



المران الختامى استعدادًا للرجاء (15)



المران الختامى استعدادًا للرجاء (16)



المران الختامى استعدادًا للرجاء (17)



المران الختامى استعدادًا للرجاء (18)



المران الختامى استعدادًا للرجاء (19)



المران الختامى استعدادًا للرجاء (20)



المران الختامى استعدادًا للرجاء (21)



المران الختامى استعدادًا للرجاء (22)



المران الختامى استعدادًا للرجاء (23)



المران الختامى استعدادًا للرجاء (24)



المران الختامى استعدادًا للرجاء (25)



المران الختامى استعدادًا للرجاء (26)



المران الختامى استعدادًا للرجاء (27)



المران الختامى استعدادًا للرجاء (28)



المران الختامى استعدادًا للرجاء (29)



المران الختامى استعدادًا للرجاء (30)



المران الختامى استعدادًا للرجاء (31)



المران الختامى استعدادًا للرجاء (32)



المران الختامى استعدادًا للرجاء (33)



المران الختامى استعدادًا للرجاء (34)



المران الختامى استعدادًا للرجاء (35)



المران الختامى استعدادًا للرجاء (36)



المران الختامى استعدادًا للرجاء (37)



المران الختامى استعدادًا للرجاء (38)



المران الختامى استعدادًا للرجاء (39)



المران الختامى استعدادًا للرجاء (40)



المران الختامى استعدادًا للرجاء (41)