شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لحظة طرد حسن الشامى لاعب المقاولون أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

طرد الحكم محمود عاشور لاعب المقاولون العرب حسن الشامى عقب التدخل مع مصطفى فتحى فى الدقيقة 93 امن عمر مباراة الفريقين المقامة حاليا في الجولة السابعة من الدوري.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حازم إمام - محمود علاء – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – رزاق سيسيه – مصطفي فتحي – أشرف بن شرقي

خط الهجوم: عمر السعيد

وجاءت دكة البدلاء لتضم كل من: محمد أبوجبل، محمد عبد المجيد، حمزة المثلوثي، محمود عبد العزيز، حمدي علاء، إسلام جابر، أيمن حفني، مصطفى فتحي ومحمد أوناجم.

فيما جاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي :

محمود أبو السعود، باسم علي، محمد سمير، أحمد الشيمي، حسن الشامي، أحمد مجدي، عبد الله ياسين، عماد فتحي، محمد حمدي زكي، لويس إدوارد، جون أوكلي.

يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى، برصيد 13 نقطة، بعدما حقق الفوز في 4 مباريات، وتعادل في واحدة وخسر أخرى أمام الأهلى، فيما يحتل المقاولون العرب المركز الـ 15 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 5 نقاط، حيث خاض ذئاب الجبل 6 مباريات منذ بداية الدوري، فاز فى مباراة وتعادل فى اثنتين وتلقى الهزيمة فى 3 مباريات أخرى، جاءت أمام إنبى والأهلى وأخيراً البنك الأهلي.