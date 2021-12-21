شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة عثمان تحقق المركز الثامن فى سباق 100 متر فراشة ببطولة العالم للسباحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت فريدة عثمان لاعبة المنتخب الوطنى للسباحة منافساتها فى بطولة العالم للسباحة بالأمارات للأحواض ال25 متر بتحقيق المركز الثامن فى سباق 100 متر فراشة .

وتأهلت فريدة عثمان للسباق النهائى بعد تحقيق زمن 56.62 ثانية.

ويمثل المنتخب المصرى فى البطولة كل من فريدة عثمان، وعبد الرحمن سامح، ومحمد سامى، ويوسف رمضان، والأخوين يوسف ومروان القماش.

وتحتوى البطولة على 44 مسابقة يقاموا على مدار ال 6 أيام وتصل قيمة جوائز البطولة الإجمالية إلى2.8 مليون دولار.