شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات يد الأهلى يهزمن المعادى 26-17 فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل، وقدم «سيدات يد الأهلي» عرضًا قويًّا على مدى شوطي اللقاء، ونجح في تحقيق الفوز بفضل الدفاع القوي والهجوم السريع بقيادة مديره الفني يحيى يوسف، الذي أعرب عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه مساء اليوم على المعادي في مسابقة الكأس.

وأكد المدير الفني لـ«سيدات يد الأهلي»، أن الفريق يسير بخطى ثابتة في بطولتي الدوري والكأس ومنطقة القاهرة، بعد أن حقق الفوز في جميع المباريات السابقة.

ويلتقي «سيدات يد الأهلي» في المباراة القادمة مع الطيران ضمن منافسات بطولة الدوري.

وحقق فريق سيدات اليد بالأهلي الفوز في المباراة الماضية على فريق سموحة، بنتيجة 42-27، ضمن منافسات بطولة الدوري.