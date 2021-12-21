شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة هشام حطب تتقدم بأوراق ترشحها فى انتخابات للجنة الأولمبية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، بأوراق ترشحه اليوم الثلاثاء، فى ثانى أيام فتح باب الترشح لانتخابات اللجنة المقرر إقامتها يوم 23 أبريل المقبل.

وتواجدت قائمة المهندس هشام حطب بالكامل، وتقدمهم بأوراق ترشحهم في الانتخابات المقبلة.

وضمت قائمة المهندس هشام حطب كلا من:

هشام حطب – رئيسا

علاء جبر – نائبا أول

ياسر إدريس – نائبا ثانيا

شريف العريان – سكرتيرا عاما

محمد عبد المطلب – سكرتيرا عاما مساعدا

عبد العزيز غنيم – أمين صندوق

عبد المنعم الحسيني – عضوا

الباسل عبدالله – عضوا

محمد عبد المقصود - عضوا

معتز عاشور - عضوا

شريف القماطي - عضوا

أيمن شويتة - عضوا

أيمن حسين - عضوا

آية مدني – عضوا عن لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية الدولية.

وقرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، برئاسة المهندس هشام حطب، فتح باب الترشح للانتخابات أول أمس ولمدة أسبوع ينتهى الأحد المقبل، وأنه على من يرغب فى الترشح التقدم للجنة تلقى الطلبات بمقر اللجنة الأولمبية داخل هيئة استاد القاهرة الدولى.

وقررت اللجنة الأولمبية انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لاختيار مجلس إدارة جديد يوم السبت 23 من أبريل المقبل ومناقشه جدول الأعمال.

ويتولى هشام حطب، رئيس اتحاد الفروسية، رئاسة اللجنة الاوليمبية خلال السنوات الماضية، وقامت بدور كبير فى الإشراف على الانتخابات فى الأندية والاتحادات مع وجود مركز التسوية يتبعها ويقوم بدور المحكمة الرياضية فى فض المنازعات.