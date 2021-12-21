سيدات سلة الأهلى يهزمن الطيران 68-56 فى الدورى

القاهرة - سامية سيد - فاز الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي على الطيران ‏بنتيجة 68-56، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، ضمن منافسات بطولة الدوري.

أقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، وشهدت أداءً قويًّا من جانب «سيدات سلة الأهلي» الذي نجح في ‏تحقيق الفوز.

وشهد الشوط الأول تفوق «سيدات سلة الأهلي»، حيث أنهى الشوط الأول بنتيجة 15-8، ليواصل تفوقه في الفترة الثانية بنتيجة 35-27، ليستمر الفريق في الضغط على فريق الطيران وينهي الفترة الثالثة بنتيجة 48-38ـ ليحسم الفريق المباراة بنتيجة 68-56.

وأجرى علي هاشم، المدير الفنى لفريق «سيدات سلة الأهلى»، عدة تغييرات لتجهيز جميع اللاعبات ‏ومواصلة تنفيذ الجوانب الفنية والخططية.‏

ويسعى الجهاز ‏الفني إلى مواصلة الانتصارات وتقديم العروض القوية فى البطولة.‏

وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد فاز فى المباراة الماضية أمام فريق الشمس بنتيجة 84-56، ضمن منافسات بطولة الدوري.