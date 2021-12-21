شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات سلة الأهلى يهزمن الطيران 68-56 فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فاز الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي على الطيران بنتيجة 68-56، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، ضمن منافسات بطولة الدوري.
أقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، وشهدت أداءً قويًّا من جانب «سيدات سلة الأهلي» الذي نجح في تحقيق الفوز.
وشهد الشوط الأول تفوق «سيدات سلة الأهلي»، حيث أنهى الشوط الأول بنتيجة 15-8، ليواصل تفوقه في الفترة الثانية بنتيجة 35-27، ليستمر الفريق في الضغط على فريق الطيران وينهي الفترة الثالثة بنتيجة 48-38ـ ليحسم الفريق المباراة بنتيجة 68-56.
وأجرى علي هاشم، المدير الفنى لفريق «سيدات سلة الأهلى»، عدة تغييرات لتجهيز جميع اللاعبات ومواصلة تنفيذ الجوانب الفنية والخططية.
ويسعى الجهاز الفني إلى مواصلة الانتصارات وتقديم العروض القوية فى البطولة.
وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد فاز فى المباراة الماضية أمام فريق الشمس بنتيجة 84-56، ضمن منافسات بطولة الدوري.