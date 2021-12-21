شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يفوز على بلقاس بثلاثية نظيفة وديا استعدادا لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق غزل المحلة بقيادة محمد عودة الفوز على نظيرة بلقاس بثلاثية نظيفة في المباراة الودية التي جمعتهم مساء اليوم على ستاد المحلة ضمن الاستعدادات لمواجهة الزمالك في بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وجاءت أهداف المباراة عن طريق كل من " محمود بازوكا وعبدالرحمن عاطف وأحمد الشيخ " حيث قرر محمد عودة أشاراك اللاعبين البدلاء لرفع الكفاءة البدنية و الفنية للاعبين .

وقام محمد عودة بتصحيح الأخطاء الدفاعية التي وقع بيها لاعبو فريق غزل المحلة في مباراة أمس أمام البنك الاهلى وذلك لعدم تكرارها أمام الزمالك في المباراة القادمة .

وتعادل فريق غزل المحلة مع نظيره البنك الأهلي بهدف لكل منهما، فى المباراة التى جمعتهما أمس ضمن إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

تقدم يحيى حامد لاعب غزل المحلة فى الدقيقة 27 من تصويبة رائعة من ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء، وقبل نهاية الشوط الأول تعادل محمد هلال للبنك الأهلي من ركلة جزاء.

ويلاقى فريق غزل المحلة نظيرة الزمالك ضمن مباريات الجولة الـ8 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها يوم السبت المقبل حيث تقام على ستاد القاهرة الدولى .