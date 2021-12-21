الخليج 365 يكشف.. كيف يفكر موسيماني لمباراة الأهلي والرجاء بالسوبر الإفريقي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالحكيم طه:

اختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم الثلاثاء استعداداً لمواجهة الرجاء المغربي غدا الأربعاء في بطولة السوبر الإفريقي المقرر لها في تمام الساعة السابعة مساءً بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأقيم المران على ملعب أحمد بن علي بالريان في نفس توقيت المباراة، وبدأ بقراءة الفاتحة قبل أن يخوض اللاعبون تدريبات بدنية وخططية متنوعة.

وشهدت تدريبات الفريق الأحمر اليوم وأمس الإثنين تركيزا شديدا من بيتسو موسيماني المدير الفني على تجهيز لاعبيه للمباراة خاصة الدوليين الذين خاضوا بطولة كأس العرب التي أقيمت مؤخراً بالدوحة.

وبذل الجهاز الطبي جهوداً كبيراً لتجهيز اللاعبين لمواجهة الرجاء، خاصة أيمن اشرف الذي تعافى من الإصابة التي لحقت به، وكذلك محمد الشناوي ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول.

واستقر موسيماني على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الغد بطريقة لعب 4-3-3، وكان يفاضل بين محمد شريف وحسين الشحات للاعتماد على أي منهما في الخط الأمامي للفريق، ولكن اللحظات الأخيرة رجحت كفة الشحات.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بكل من: محمد الشناوي في حراسة المرمى، ومعه أكرم توفيق وبدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول وحمدي فتحي وعمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو.

وسيكون هناك بعض العناصر التي سيختارها موسيماني للاستفادة منها حسب الحاجة الفنية طوال المباراة، منهم عمار حمدي وأحمد عبدالقادر ولويس ميكسيوني وكريم فؤاد وحسام حسن ومحمد شريف.