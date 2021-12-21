كارتيرون: سعيد بروح الزمالك.. ومنحت الراحة للاعبي كأس العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

عبر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك عن سعادته بالروح القتالية التي ظهر عليها فريقه في مواجهة الجولة السابعة في الدوري المصري الممتاز أمام المقاولون العرب.

الزمالك هزم المقاولون بهدفين نظيفين ليرفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن بيراميدز الثاني الذي لعب مباراة واحدة أقل من الأبيض.

وفي المؤتمر الصحفي بعد المباراة قال باتريس :"سعيد بروح الفريق، وراض تماما على الأداء والنتيجة، وأوجه التهنئة للاعبين على الفوز أمام منافس صعب".

وأضاف كارتيرون :"فضلت منح الراحة للاعبين الذين شاركوا مع منتخبات بلادهم في بطولة كأس العرب، مثل سيف الدين الجزير وأحمد فتوح ومحمود حمدي الونش".

وتابع باتريس :"في مواجهة غزل المحلة القادمة سنستعيد أحمد زيزو ومحمد عبد الشافي والونش وأحمد فتوح وسيف الجزيري، ولدينا بدائل كثيرة للثنائي طارق حامد وعمر السعيد اللذان سيغيبان عن المباراة المقبلة".

وأنهى كارتيرون بالحديث عن مركز صناعة اللعب في الفريق، قائلاً :"نعتمد على مصطفى فتحي ومحمود شيكابالا في هذا المركز بالإضافة إلى يوسف أوباما، وليس لدينا مشكلة في ذلك".