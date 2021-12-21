غزل المحلة يتقدم باحتجاج رسمي لاتحاد الكرة ضد حكم مباراته أمام البنك الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

أعلن نادي غزل المحلة، تقدمه باحتجاج رسمي لاتحاد الكرة على حكم مباراته أمام نظيره البنك الأهلي، محمد سلامة.

وتعادل فريق غزل المحلة أمام نظيره البنك الأهلي بهدف لكل فريق خلال المباراة التي جمعتهما يوم أمس الاثنين ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة، علي العباسي، إلى أن الحكم ظلم فريقه ظلمًا كبيرًا؛ إذ تغاضى عن احتساب ركلتي جزاء لصالح الفريق، بالإضافة إلى تجاهل طرد مهاجم البنك الأهلي الذي كان حاصلًا على إنذار في الشوط الأول، ثم تعمَّد لمس الكرة بيده أمام الحكم، الذي احتسب المخالفة ولكنه لم يشهر للاعب الإنذار الثاني، ومن ثم طرده، مما ساعد البنك الأهلي على الحفاظ على نتيجة التعادل، بلعبه بقية المباراة بكامل لاعبيه ـ بحسب تصريحاته ،ـ.

ونوه العباسي إلى أن تعرُّض المحلة للظلم التحكيمي تكرر في أكثر من مباراة خلال هذا الموسم، رغم عدم مرور سوى سبع جولات فقط من الدوري، متسائلًا عمَّا يمكن أن يحدث مع مرور الأسابيع الكروية، وازدياد حاجة بعض الفرق لتأمين موقفها في جدول الدوري.

وأهاب رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة بالمسؤولين عن الدوري العام أن يقدموا المزيد من الدعم والمراقبة لأداء الحكام في المباريات؛ إذ إن الأندية تتكبد ملايين الجنيهات وفي الأخير يخسر البعض لأسباب لا تعود للمنافسة في الملعب.