الارشيف / اخبار الرياضه

الإيقاف يبعد ثنائي الزمالك عن مواجهة المحلة

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الزمالك غياب طارق حامد وعمر السعيد ثنائي الفريق عن مباراة غزل المحلة المقبلة في بطولة الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق غزل المحلة يوم السبت المقبل في الجولة الثامنة للمسابقة المحلية.

وحصل طارق حامد لاعب وسط الزمالك على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة المقاولون العرب اليوم الثلاثاء في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفي الوقت نفسه، يغيب عمر السعيد مهاجم الزمالك عن مباراة المحلة للإيقاف أيضا بعد حصوله عن الانذار الثالث في مباراة المقاولون.

يذكر أن الزمالك فاز على المقاولون بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بإستاد المقاولون، ليرفع حامل اللقب رصيده إلى 16 نقطة.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا