الإيقاف يبعد ثنائي الزمالك عن مواجهة المحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الزمالك غياب طارق حامد وعمر السعيد ثنائي الفريق عن مباراة غزل المحلة المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق غزل المحلة يوم السبت المقبل في الجولة الثامنة للمسابقة المحلية.

وحصل طارق حامد لاعب وسط الزمالك على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة المقاولون العرب اليوم الثلاثاء في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفي الوقت نفسه، يغيب عمر السعيد مهاجم الزمالك عن مباراة المحلة للإيقاف أيضا بعد حصوله عن الانذار الثالث في مباراة المقاولون.

يذكر أن الزمالك فاز على المقاولون بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بإستاد المقاولون، ليرفع حامل اللقب رصيده إلى 16 نقطة.