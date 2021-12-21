مدرب الرجاء: طلبنا تأجيل السوبر الأفريقي.. لكن سنتعامل وفقًا للمتاح أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - د.ب.أ

اعترف البلجيكي مارك فيلموتس مدرب فريق الرجاء المغربي بصعوبة مواجهة الأهلي المصري في مباراة كأس السوبر الأفريقي غدا الأربعاء على ملعب أحمد بن علي المونديالي.

وقال فيلموتس في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الثلاثاء إن فريقه في أتم الجاهزية لمواجهة الأهلي على الرغم من ضيق الوقت والفترة الزمنية القصيرة التي أشرف فيها على تدريب الفريق بعد توليه المسؤولية مؤخرا.

وأضاف :"بالتأكيد سنواجه فريقا كبيرا في مباراة هامة وحاسمة، وهذه فرصة رائعة للتتويج باللقب، ونحن جاهزون وخضنا مباريات قوية في الدوري المغربي، وجئنا إلى هنا من أجل الفوز باللقب ونعلم جيدا أنها مباراة لا تقبل القسمة على إثنين ".

أردف :"6 أسابيع فقط سبقت الفترة التي توليت فيها تدريب الفريق، وكنا نتمنى أن يكون الاعداد أفضل".

وأوضح: "يجب أن نتعامل مع جميع الظروف المتاحة بعدما طلبنا تأجيل المباراة لكن لم يتم الاستجابة لطلبنا، وأنا جاهز لكل الاحتمالات وأدرك جيدا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقي ".

وعن الحالة النفسية للاعبي المنتخب المغربي بعد الخروج من دور الثمانية لكأس العرب قال :"تحدثت مع اللاعبين الثلاثة في صفوف المنتخب بعد انتهاء مشاركتهم في بطولة كأس العرب، وطالبتهم بإغلاق صفحة المنتخب وعدم البكاء على اللبن المسكوب من أجل التركيز في مواجهة الغد أمام الأهلي وتحقيق لقب كأس السوبر الأفريقي".

واختتم فيلموتس تصريحاته قائلا :"نتمنى حسم المباراة في الوقت الأصلي، ولكن إذا أدت الظروف إلى ركلات الترجيح، سنعتمد على الحارس الزنيتي في هذه المرحلة وثقتنا كبيرة فيه وفي إمكانياته ولا نخشى شيئا على الإطلاق ".

من جانبه أكد المغربي محسن متولي لاعب الفريق أن جميع لاعبي الرجاء لديهم هدف واحد ، وهو الفوز بالكأس والتتويج بالسوبر الثالثة في تاريخ الرجاء .

وقال متولي :"سعداء بالتواجد في قطر وندرك أن المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق على الفريقين، لكننا مستعدين لهذه المباراة وجميع اللاعبين في أفضل حالة فنية وبدنية وذهنية".

وأضاف :"ندرك جيدا ان الأهلي فريق كبير مثله مثل الرجاء ونعرف نقاط القوة والضعف لديه، لكننا قمنا بالتحضير بشكل جيد، رغم إرهاق السفر. هي مباراة صعبة بالتأكيد على كلا الفريقين ، ونحن نعرف كيف يهاجم الأهلي ويدافع جيدا، وقمنا بالتركيز على كافة الإيجابيات والسلبيات لديه ".

وأضاف متولي :"سنحرص على أن تكون لنا الكلمة في هذه المواجهة ونحقق خلالها الانتصار، لأن استعداداتنا للمباراة كانت جيدة وعلى مستوى الحدث".

وأكد متولي :"قضيت 7 سنوات في قطر وأعرف الملاعب والأجواء هنا جيدا، ولكني لم أتمكن من اللعب على ملاعب مونديال 2022 ،وهذه فرصة جيدة للغاية لمعايشة هذا الأجواء الرائعة".