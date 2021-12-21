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نص القانون في لعبة مباراة الزمالك والمقاولون المثيرة للجدل

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

طالب لاعبو نادي الزمالك بالحصول على ركلة جزاء، خلال مباراة الفريق أمام المقاولون العرب في مسابقة الدوري الممتاز.

وكانت كرة من مصطفى فتحي قد اصطدمت بيد مدافع المقاولون العرب محمد سمير.

ولم يحتسب محمود عاشور حكم المباراة الكرة ركلة جزاء، وبعد توقف اللعب طالب لاعبو الزمالك الحكم بالعودة لتقنية حكم الفيديو المساعد لمراجعة اللعبة.
حكم المباراة عاد لتقنية حكم الفيديو، وشاهد اللعبة وأشار أيضاً باستكمال اللعب.

وهنا نرصد نص القانون الخاص بلمسة اليد

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وهنا أيضاً نرصد ماذا يقول القانون في الإصرار على توجيه الحكم لمشاهدة الـ"VAR" من جانب أي عنصر من عناصر اللعبة.

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برأيك.. هل استحق الزمالك ركلة جزاء، أم أن قرار الحكم سليم؟

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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