رئيس الكاميرون: كأس الأمم الإفريقية في موعدها 9 يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
أكد بول بيا رئيس الكاميرون أن بطولة كأس الأمم الإفريقية ستقام في بلاده بموعدها المحدد مسبقا في الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير المقبل.
وعبر حسابه على "تويتر" نشر بول بيا صورة له مع موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مع كرة كأس الأمم الإفريقية 2022.
وكتب بول بيا عبر حسابه :"التقيت اليوم مع رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، السيد باتريس موتسيبي في قصر الوحدة".
وأتم بول بيا :"تحدث مع رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حول خطط استضافة بطولة أمم إفريقيا في الفترة من 9 يناير القادم إلى 6 فبراير".
ويواجه "كاف" مطالب أوروبية وعالمية بتأجيل بطولة كأس الأمم الإفريقية لتقام في الصيف لتعارض موعدها مع الدوريات الأوروبية الكبرى.