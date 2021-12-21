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رئيس الكاميرون: كأس الأمم الإفريقية في موعدها 9 يناير

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد بول بيا رئيس الكاميرون أن بطولة كأس الأمم الإفريقية ستقام في بلاده بموعدها المحدد مسبقا في الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير المقبل.

وعبر حسابه على "تويتر" نشر بول بيا صورة له مع موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مع كرة كأس الأمم الإفريقية 2022.

وكتب بول بيا عبر حسابه :"التقيت اليوم مع رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، السيد باتريس موتسيبي في قصر الوحدة".

وأتم بول بيا :"تحدث مع رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حول خطط استضافة بطولة أمم إفريقيا في الفترة من 9 يناير القادم إلى 6 فبراير".

ويواجه "كاف" مطالب أوروبية وعالمية بتأجيل بطولة كأس الأمم الإفريقية لتقام في الصيف لتعارض موعدها مع الدوريات الأوروبية الكبرى.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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