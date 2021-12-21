أكاديمية "أسباير" القطرية تفتح أبوابها لدعم منتخبنا الوطني للناشئين

المنامة - ياسر ابراهيم - اتفق وزير الشباب الرياضة اليمني مع نظيرة القطري اليوم الثلاثاء، على تطوير العمل والتعاون بينهما لتحقيق أكبر استفادة للبعثات الرياضية اليمنية في المرحلة المقبلة.

وخلال اجتماع بينهما، وزير الشباب والرياضة نايف صالح البكري ونظيره القطري صالح بن غانم العلي على استضافة منتخب اليمن للناشئين في معسكر بالدوحة، لتعزيز قدراته بعد تتويجه ببطولة غرب آسيا.



وذكرت وزارة الرياضة "تم الاتفاق أيضا على استقبال البعثات الرياضية اليمنية في قطر، وتعزيز قدراتها بكل ما تقدمه أكاديمية أسباير، في مجالات التدريب والتأهيل، إضافة إلى دعمها أيضا بالمستلزمات الرياضية المختلفة".



وكان وزير الشباب والرياضة نايف البكري، قد وصل العاصمة الدوحة فجر السبت الماضي، بدعوة من وزارة الرياضة القطرية، لحضور نهائي كأس العرب 2021، التي توج بلقبها منتخب الجزائر.