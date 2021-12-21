الاتحاد الافريقي يحسم الشائعات بشأن موعد بطولة كأس "أمم أفريقيا"

رد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، باتريس موتسيبي، الثلاثاء، على الشائعات المتواصلة حيال تأجيل أو إلغاء بطولة كأس أمم أفريقيا المرتقبة، بين التاسع من يناير والسادس من فبراير، في الكاميرون.



وأعلن الجنوب أفريقي، من ياوندي لصحفيين، بعد لقاء الرئيس الكاميروني، بول بيا، أن البطولة ستقام في موعدها، وقال إنه "في التاسع من يناير، سأحضر لمشاهدة (المباراة) بين الكاميرون وبوركينا فاسو" في افتتاح البطولة.



وقال موتسيبي إن متحور "أوميكرون" يمثل تحديا كبيرا"، مؤكدا أنه "لن يتم السماح لأي شخص بدخول الملاعب من دون فحص بي سي آر سلبي"، بعدما أعلن المنظمون إلزامية اللقاح والفحوصات للمشجعين.



وأدلى موتسيبي بهذا التصريح إلى جانب الرئيس الجديد للاتحاد الكاميروني لكرة القدم، المهاجم الدولي السابق، صامويل إيتو.



وأضاف موتسيبي "سأكون هناك أيضا عندما يسلم إيتو الكأس" في نهاية المسابقة.



ويحوم الشك حول إقامة البطولة بعدما هددت رابطة الأندية الأوروبية، الأسبوع الماضي، في رسالة موجهة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بعدم إرسال لاعبيها للمشاركة مع منتخبات بلادهم في البطولة الأفريقية، وذلك بسبب البروتوكولات المتعلقة بفيروس كورونا.



وفي الرسالة التي حصلت عليها وكالة فرانس برس، قالت رابطة الأندية الأوروبية: "على حد علمنا، لم يعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حتى الآن عن بروتوكول طبي وتشغيلي لكأس أمم أفريقيا، وفي غيابه لن تتمكن الأندية من تحرير لاعبيها من أجل البطولة".



وردا على ذلك، كشفت الحكومة الكاميرونية و"كاف" عن الإطار الصحي للاختبارات واللقاحات.



(فرانس برس)