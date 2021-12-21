الامارات | مدافع يصنع "السعادة" للوحدة في بطولة الكأس.. و"العنابي" يضرب موعداً مع الجزيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع يصنع "السعادة" للوحدة في بطولة الكأس.. و"العنابي" يضرب موعداً مع الجزيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضرب الوحدة، موعدا مع الجزيرة في ربع النهائي من مسابقة كأس رئيس الدولة، بعد أن تخطى ضيفه عجمان، اليوم، في المباراة التي أقيمت على استاد آل نهيان في أبوظبي، بالفوز عليه بهدف دون رد.

واحتاج العنابي لوقت إضافي قبل أن يحسم النتيجة لمصلحته، اذ جاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق المدافع البرازيلي، لوكاس بيمينيا، من ضربة رأس "116".

وبذلك يكون الوحدة، قد اثبت تفوقه على عجمان، في كافة المواجهات التي جمعتهما في الكأس، اذ سبق أن التقيا خمس مرات، ابتسمت جميعها لمصلحة أصحاب السعادة.

وجاءت المباراة ضعيفة المستوى في شوطها الأول، لدرجة وصلت لحد الملل، دون أن تشهد أي تهديد على مرمى الحارسين، علي الحوسني، وراشد علي.

ولم يأت الشوط الثاني بأي جديد باستثناء محاولة لكل فريق، الأولى كانت تسديدة من فابيو مارتنيز، أبعدها حارس عجمان، والثانية فرصة سنحت أمام البديل حميد عبدالله والمرمى مفتوح أمامه، دون أن يستغلها على النحو الأمثل.

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