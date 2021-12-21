الامارات | محسن مصبح: أروابارينا تسلم 4 ملايين درهم من الشارقة دون أن تطأ قدمه الملعب

شكرا لقرائتكم خبر عن محسن مصبح: أروابارينا تسلم 4 ملايين درهم من الشارقة دون أن تطأ قدمه الملعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف رئيس شركة الشارقة لكرة القدم السابق محسن مصبح أنه لم يوقع على أي عقد مع المدرب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا لخلافة مدرب الشارقة السابق عبدالعزيز العنبري في تدريب الفريق، مشيراً إلى أن أروابارينا تسلم من النادي أربعة ملايين درهم قيمة الشرط الجزائي دون أن تطأ قدمه أرض الملعب.

وقال محسن مصبح: "لم أوقع من الأساس على أي عقد مع أروابارينا، ولم أعط أي أوامر للجنة الفنية في النادي في ذلك الوقت برئاسة جمال صالح في هذا الخصوص، وكنت أتمنى من مجلس الشارقة الرياضي في ذلك الوقت أن يخرج العقد ويعرضه لمعرفة من وقع عليه".

وتابع خلال برنامج "على مسؤوليتي" الذي تقدمه حصة الرياسي على قناة دبي الرياضية: "خروجي من نادي الشارقة كان بفعل فاعل .. طعنت من أقرب المقربين لي ومن من كنت أثق فيهم".

وعلق محسن مصبح على تصريحات إعلامية سابقة لرئيس شركة الشارقة لكرة القدم عبدالله العجلة كان قد قال فيها إن هناك عجزا في ميزانية النادي بقيمة 40 مليون درهم وذلك بعد خروج محسن مباشرة من النادي، موضحاً أن علاقته كبيرة بعبد الله العجلة وأن المقصود بهذه التصريحات شخص آخر دون أن يسميه، لافتا إلى أنه لم يكن لديه ميزانية في شركة كرة القدم يديرها فكيف يصرف 40 مليون وأن يحدث عجز بهذا المبلغ، مؤكداً أن هناك ميزانية لشركة كرة القدم تم وضعها من الحكومة لكنها تدار بين مجلس الشارقة الرياضي وبين الإدارة العليا في النادي.

وردا على سؤال عن وجود حرب خلف الكواليس مع أشخاص داخل النادي أكد محسن أنه لا يعرف أعدائه وأنه محبوب من الجميع وأنه يتعامل مع الجميع.

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