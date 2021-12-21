قائد ستيوا الأكثر طلبا على الورق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ​لا يزال قائد فريق ستيوا بوخارست الروماني، صانع اللعب والمهاجم فلورين تاناسي، مطلوبا لدى المدربين البرتغاليين الذين ينشطون في الدوري السعودي، وكذلك الإماراتي، فبعد أن أبدى الهلال أولا رغبته في ضم اللاعب في مايو من العام الحالي 2021 قبل أيام قليلة من تولي المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم تدريب الفريق، لاحق النصر اللاعب أيضا للتعاقد معه بديلا للمهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.

كما سبق وأن وضعه المدرب الروماني أولاريو كوزمين واحدا من شروط موافقته على تدريب النصر الإماراتي في يناير 2021، إضافة إلى مفاوضته من قبل العين الإماراتي أيضا.

وأخيرا انضم نادي الاتحاد إلى قائمة ملاحقي اللاعب للتعاقد معه، إلا أن تاناسي يبقى مطلوبا على الورق فقط.

الاتحاد آخر ملاحقيه

كشفت صحيفة sport. ro الرومانية عن وجود عرض من نادي الاتحاد للتعاقد مع تاناسي خلال فترة الانتقالات الشتوية التي ستنطلق مطلع يناير المقبل 2022.

وأكد مالك النادي الروماني جيجي ييكالي أن اللاعب تاناسي سيغادر خلال الشتاء الحالي لتلقيه عددا من العروض إضافة إلى رغبة النادي من الاستفادة ماليا مقابل اكتمال الصفقة.

التجديد للمالكي

من جهة أخرى اقتربت إدارة الاتحاد من تجديد عقد لاعب الوسط الدولي عبدالإله المالكي قبل دخوله الفترة الحرة التي ستبدأ مطلع السنة الجديدة 2022.

وبينت مصادر لـ «مكة» أن اللاعب لم يتلق أي عروض من أندية أخرى وليس أمام طاولته حاليا سوى عقد ناديه الحالي الاتحاد، كما أبدى اللاعب رغبة ومرونة كبيرة لتجديد عقده والبقاء ضمن صفوف الفريق.

برنامج لحمدالله

على صعيد متصل بدأ اللاعب عبدالرزاق حمدالله في تطبيق برنامج لياقي وإعداد بدني للوصول إلى الجاهزية المطلوبة قبل الانخراط في تدريبات فريقه الجديد.

وسيتم قيد اللاعب في كشوفات الفريق فور فتح باب فترة الانتقالات الشتوية مطلع يناير المقبل، ثم ينخرط في التدريبات مع زملائه اللاعبين بعد الاجتماع مع الجهازين الفني والإداري وتقديمه للإعلام والجمهور عبر مؤتمر صحفي سيعقد في مقر النادي ومراسم حمله لقميص الفريق.

عودة ليوناردو خيل

على صعيد آخر أشار موقع encancha التشيلي إلى انتهاء فترة إعارة لاعب الاتحاد، الأرجنتيني ليوناردو خيل إلى نادي كولو كولو التشيلي، وهو ما يعني عودة اللاعب إلى ناديه الاتحاد لعدم وصول الأخيرة إلى صيغة اتفاق نهائية تقضي بانتقال اللاعب للنادي التشيلي، حيث ترى إدارة الاتحاد أن العرض التشيلي قليل ولا يوازي قيمة الصفقة.

كم يريد مالك النادي؟

بعد بدء المفاوضات بين العين ومالك النادي خفض الأخير الرقم المطلوب مقابل بيع عقد اللاعب إلى 4.5 ملايين يورو، ثم رفع المبلغ إلى 5 ملايين، بحجة أن العين رفض دفع 4.5 ملايين يورو.

تاناسي مطلوب على الورق

يناير 2021:

قالت صحيفة ”sport.ro“ الرومانية إن المدير الفني لجيانغسو سونينغ الصيني كوزمين أولاريو، الذي يتفاوض حاليا مع النصر الإماراتي، لن يذهب وحده إلى دبي حال تعاقده مع النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بل سيجلب معه فلورين تاناسي، قائد وهداف ستيوا بوخارست.

مايو 2021:

ذكرت صحيفة Digi Sport الرومانية أن نادي الهلال تقدم بعرض لضم اللاعب تاناسي الذي يستطيع اللعب كمهاجم وصانع لعب.

وكانت تقارير صحفية، ذكرت أن الهلال يرغب في ضم تاناسي، وسيكون عليه دفع ما لا يقل عن 5 ملايين يورو.

العين الإماراتي يقدم عرضا مغريا لفلورين تاناسي هداف الدوري الروماني.

ديسمبر 2021:

ذكرت صحيفة Sport .ro الرومانية أن النصر يرغب في ضم فلورين تاناسي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ديسمبر 2021:

ذكرت صحيفة Sport .ro الرومانية أن الاتحاد ومديره الفني كوزمين كونترا يرغبان في ضم فلورين تاناسي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

يونيو 2021:

قدم العين الإماراتي عرضا مغريا لفلورين تاناسي (عرض على اللاعب راتبا قدره 1.5 مليون يورو في الموسم الواحد)، ومع ذلك لم يوافق مالك النادي جيجي بيكالي على العرض.