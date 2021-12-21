شكرا لقرائتكم خبر ضمك يجدد عقد مدربه ريزتش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نجحت إدارة نادي ضمك في تجديد عقد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، الكرواتي كريشمير ريزتش، لمدة عام ونصف العام.

وأعلن النادي أمس التجديد رسميا دون الكشف عن القيمة المالية.

ويخوض ريزتش حاليا موسمه الثاني مع ضمك، حيث تعاقدت معه إدارة النادي برئاسة صالح أبو نخاع في منتصف الموسم الماضي، بشكل مؤقت، خلفا للجزائري الإيطالي نور بن زكري، ونجح في مهمته المتمثلة في إنقاذ الفريق من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

أما في الموسم الحالي، فيؤدي ضمك ريزتش مستويات قوية ومميزة مكنته من التربع على صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال عدد من الجولات، فيما يتشارك حاليا المركز الثاني مع الشباب من حيث عدد النقاط، إذ يملك كل منهما 25 نقطة معا فارق في الأهداف للشباب جعله في المركز الثاني ما قبل حلول ضمك ثالثا.

ولا تبعد المسافة بين الشباب وضمك عن الاتحاد المتصدر سوى نقطة وحيدة بعد مرور 13 جولة من الدوري.

وكان كريشمير ريزتش الذي تولى تدريب الفريق الأول بضمك بعد أن كان مدربا لفريق درجة الشباب، ألمح أكثر من مرة إلى تلقيه عدد من العروض من أندية محلية وأخرى خليجية.