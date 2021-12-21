الفيحاء يتفنن في التلاعب بأبها

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ونجح باناجيوتيس تاختسيديس في إراحة فريقه الفيحاء مبكرا بعد أن سجل له في الدقيقة 19 من ضربة جزاء بعد أن لمست الكرة يد على مبونجو، فيما أضاف مالك عبدالمنعم الهدف الثاني في الدقيقة 44 بتسديدة جميلة استفاد خلالها من التهيئة المميزة من زميله سلطان مندش.
وبعد مرور دقيقتين فقط من الشوط الثاني سجل أمادو موتاري الهدف الثالث بطريقة جميلة، حيث لعب الكرة من فوق حارس أبها، ثم أضاف زميله رامون لوبيز الهدف الرابع في الدقيقة 83 من تسديدة زاحفة يمين الحارس.
وسيواجه الفيحاء في الدور ربع النهائي فريق الباطن الذي نجح هو الآخر في الإطاحة بفريق الحزم بعد أن فاز عليه أمس الأول 1/ 0.
وتأثر أبها من غياب لاعبه المؤثر سعد بقير عن بداية المباراة، حيث شارك بديلا.
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