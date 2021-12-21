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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم 5 دورات للرخصة التدريبية الآسيوية (B) بمشاركة 119 مدربا، منهم 24 مدربا في كل من الرياض، جدة، الأحساء، القصيم، و23 مدربا في الدمام.

وتستضيف ملاعب أندية الأهلي، الدرعية، الرائد، ومدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ومقر الشؤون الرياضية بالحرس الوطني بالدمام الدورات الخمس، والتي يستمر الجزء الأول منها حتى 29 ديسمبر الحالي، فيما سيقام الجزء الثاني في المدة من 19 فبراير إلى 2 مارس 2022م.

ويحاضر في الدورات عدد من المحاضرين المعتمدين آسيويا، هم فهد مدهش، علي البارقي، بندر الأحمدي، محمد عبدالجواد، يوسف الدوسري، محمد الدشيشي، خالد القروني، خالد الطمرة، محمد العبدلي، عباس غلام، ويساعدهم عبدالله الغامدي، بندر جعيثن، علي القرني.