الغنام يقود النصر لملاقاة الهلال بكأس الملك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قاد لاعب وسط النصر خالد الغنام فريقه إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد أن تكفل بتسجيل الهدف الوحيد في المباراة التي جرت أمس على ملعب مرسول بارك في إطار لقاءات دور الـ16.

سجل الغنام هدفه في الدقيقة 50 مستفيدا من تمريرة عبدالله الخيبري الذي قطع هجمة اتفاقية ومررها للغنام الذي تلاعب بالمدافع الأيمن سعيد المولد ووضع الكرة أعلى يمين أفضل حارس في كأس العرب الأخيرة والمتوج باللقب مع المنتخب الجزائري رايس مبولحي.

وضرب النصر موعدا من نده التقليدي الهلال في الدور المقبل المقرر أن يقام بعد نحو شهرين.

ولعب الاتفاق بعشرة لاعبين منذ وقت مبكر نتيجة طرد مدافعه سعيد الربيعي بعد أن تلقى بطاقتين صفراوين تلتهما حمراء، الأولى في الدقيقة 19 والثانية التي طرد بعدها في الدقيقة 27 نتيجة تدخله العنيف على أندرسون تاليسكا.

وشهدت المباراة خروج البطاقة الصفراء لأربعة لاعبين من النصر هم: أيمن يحيى وعبدالإله العمري وأنسيلمو دي مورايس ومنصور الشمري.

تبديلات مدرب الاتفاق:

أيوب عبداللاوي مكان هزاع الهزاع

نعيم السليتي بديلا لوليد أزارو

إبراهيم محنشي مكان حامد الغامدي

تبديلات مدرب النصر:

يبيتي مارتنيز مكان أيمن يحيى

أنسيلمو مورايس بديلا عن علي الحسن

سامي النجعي بديلا عن عبدالفتاح آدم