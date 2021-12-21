معسكر خليجي مشترك لمبارزة السيدات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت أمس تدريبات المنتخب السعودي للمبارزة (سيدات) لسلاحي الأبيه والشيش، في المعسكر الخليجي المشترك الذي يجمع 15 لاعبة من منتخب قطر، و15 لاعبة من منتخب الكويت، ويستمر حتى 29 ديسمبر الحالي.

وأجرى الأخضر أول تدريب له في الصالة الرياضية بأكاديمية إسباير في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة 10 لاعبات هن: لين الفوزان، وآية عمار، وياسمين الصبان، وأناهيد الخيبري (سلاح الشيش)، ودانة القاسم، وضي العميري، وليلى فراس، وجنى القضماني، وفوزية الخيبري، ويارا الفرائضي (سلاح الأبيه)، ويشرف على المنتخب إداريا ملاك السلطان، ودعد المسفر، فيما يتولى التدريب محمد بن عزيزة لسلاح الشيش، وهاني الداوود لسلاح الأبيه.

ويهدف المعسكر الخليجي إلى رفع المستوى الفني للسيدات في اللعبة للمنتخبات الخليجية من خلال الاحتكاك واكتساب الخبرات.