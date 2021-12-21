شكرا لقرائتكم خبر معسكر خليجي مشترك لمبارزة السيدات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأجرى الأخضر أول تدريب له في الصالة الرياضية بأكاديمية إسباير في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة 10 لاعبات هن: لين الفوزان، وآية عمار، وياسمين الصبان، وأناهيد الخيبري (سلاح الشيش)، ودانة القاسم، وضي العميري، وليلى فراس، وجنى القضماني، وفوزية الخيبري، ويارا الفرائضي (سلاح الأبيه)، ويشرف على المنتخب إداريا ملاك السلطان، ودعد المسفر، فيما يتولى التدريب محمد بن عزيزة لسلاح الشيش، وهاني الداوود لسلاح الأبيه.
ويهدف المعسكر الخليجي إلى رفع المستوى الفني للسيدات في اللعبة للمنتخبات الخليجية من خلال الاحتكاك واكتساب الخبرات.
كانت هذه تفاصيل خبر معسكر خليجي مشترك لمبارزة السيدات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.