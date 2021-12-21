شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يحافظ على نظافة شباكه فى الشوط الأول أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة المقاولون العرب والزمالك، التى تجمعهما حاليًا على ملعب عثمان أحمد عثمان، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، بالتعادل السلبى بين الفريقين.

بدأ الزمالك بضغط مكثف على فريق المقاولون، وفى الدقيقة 6 حصل أحمد مجدى لاعب المقاولون على البطاقة الصفراء بسبب تدخل عنيف على إمام عاشور، وبعدها وفى الدقيقة 8 كاد رزاق سيسيه أن يسجل هدف التقدم للفارس الأبيض بعد تمريرة سحرية من أشرف بن شرقى داخل منطقة الجزاء، إلا أن الشيمى نجح فى انقاذ مرماه وإخراج الكرة من على خط المرمى.

وبعد مرور أول 15 دقيقة، بدأ المقاولون يسيطر على مجريات المباراة وشن بعض الهجمات الخطرة على مرمى محمد عواد، وفى الدقيقة 24 كاد أشرف بن شرقى أن يمر من دفاع ذئاب الجبل لتهديد مرمى أبو السعود إلا أنه لم ينجح.

وفى الدقيقة 28 مرر حازم إمام عرضية نموذجية من الجبهة اليمنى سددها عمر السعيد بضربة رأس إلا أن محمد سمير لاعب المقاولون أنقذ الموقف وحول الكرة لضربة ركنية.

وفى الدقيقة 30 حاول مصطفى فتحى المرور من الجبهة اليسرى وارتطمت الكرة في يد أحمد مجدى أثناء سقوطه على الأرض، وطالب لاعبو الزمالك احتساب ركلة جزاء، إلا أن الحكم أشار باستكمال اللعب بعد العودة إلى الفار.

وفى الدقيقة 34 حاول المقاولون شن هجمة مرتدة عن طريق كرة بينية متقنة من عماد فتحى، إلا أن الهجمة لم تكتمل بسبب سقوط جون أوكلى الذى تعرض لإصابة عضلية، وغادر المباراة ليدخل عمر بسام.

وفى الدقيقة 38 سدد إمام عاشور كرة صاروخية من خارج منطقة جزاء المقاولون مرت أعلى مرمى محمد عبد السعود بمسافة قليلة، ومع الدقيقة 40 شن المقاولون هجمة منظمة قبل أن تتحطم على أقدام مدافعى الزمالك، لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى بين الفريقين.

وضم تشكيل ذئاب الجبل كلاً من.. محمود أبو السعود، باسم علي، محمد سمير، أحمد الشيمي، حسن الشامي، أحمد مجدي، عبد الله ياسين، عماد فتحي، محمد حمدي زكي، لويس إدوارد، جون أوكلي.

كما ضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: حازم إمام - محمود علاء – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة، خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – رزاق سيسيه – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي، خط الهجوم: عمر السعيد

دخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى، برصيد 13 نقطة، بعدما حقق الفوز في 4 مباريات، وتعادل في واحدة وخسر أخرى أمام الأهلى.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 15 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 5 نقاط، حيث خاض ذئاب الجبل 6 مباريات منذ بداية الدوري، فاز فى مباراة وتعادل فى اثنتين وتلقى الهزيمة فى 3 مباريات أخرى، جاءت أمام إنبى والأهلى وأخيراً البنك الأهلي.



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