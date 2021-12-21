الأهلي ينهي مرانه الختامي قبل مباراة الرجاء المغربي بالسوبر الإفريقي

القاهرة - سامية سيد - أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي قبل مواجهة فريق الرجاء المغربي غدًا على لقب كأس السوبر الإفريقي، الذي أقيم على ملعب أحمد بن علي بالريان في نفس توقيت المباراة، وبدأ بقراءة الفاتحة قبل أن يخوض اللاعبون تدريبات بدنية وخططية متنوعة.

وكان الاجتماع الفني للمباراة قد عقد اليوم بأحد الفنادق في العاصمة القطرية الدوحة، وحضره سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وأمير توفيق مدير التسويق، وسمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبد العزيز إداري الفريق، وعمرو محب مترجم الفريق، إلى جانب ممثلي اللجنة المنظمة للمباراة والاتحاد الإفريقي ونادي الرجاء.

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على أن يرتدي الفريق زيه التقليدي، المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، على أن يرتدي حارس المرمى اللون الأزرق، فيما يرتدي فريق الرجاء طاقمًا مكونًا من القميص الأخضر والشورت الأخضر والجورب الأبيض، ويرتدي حارس مرماه طاقمًا من اللون الأصفر.

كما خضعت بعثة الأهلي لمسحة طبية صباح اليوم الثلاثاء، وكانت قد خضعت لمسحة طبية في القاهرة جاءت نتيجتها سلبية، ثم أجرت مسحة ثانية فور وصولها إلى فندق الإقامة وجاءت نتيجتها سلبية أيضًا.

ويخوض الفريق مباراة السوبر الإفريقي أمام فريق الرجاء المغربي حاملاً للقب النسخة الماضية التي توج بها على حساب فريق نهضة بركان المغربي.