شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهاجم ذئاب الجبل والتعادل السلبى سيد الموقف بعد 30 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 30 دقيقة من عمر مباراة المقاولون العرب والزمالك، التى تجمعهما حاليًا على ملعب عثمان أحمد عثمان، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ومازال التعادل السلبى سيد الموقف بين الفريقين.

بدأ الزمالك بضغط مكثف على فريق المقاولون، وفى الدقيقة 6 حصل أحمد مجدى لاعب المقاولون على البطاقة الصفراء بسبب تدخل عنيف على إمام عاشور، وبعدها وفى الدقيقة 8 كاد رزاق سيسيه أن يسجل هدف التقدم للفارس الأبيض بعد تمريرة سحرية من أشرف بن شرقى داخل منطقة الجزاء، إلا إن الشيمى نجح فى انقاذ مرماه واخراج الكرة من على خط المرمى.

وبعد مرور أول 15 دقيقة، بدأ المقاولون يسيطر على مجريات المباراة وشن بعض الهجمات الخطرة على مرمى محمد عواد، وفى الدقيقة 24 كاد أشرف بن شرقى أن يمر من دفاع ذئاب الجبل لتهديد مرمى أبو السعود إلا إنه لم ينجح.

وفى الدقيقة 28 مرر حازم إمام عرضية نموذجية من الجبهة اليمنى سددها عمر السعيد بضربة رأس إلا إن محمد سمير لاعب المقاولون أنقذ الموقف وحول الكرة لضربة ركنية.

وضم تشكيل ذئاب الجبل كلاً من.. محمود أبو السعود، باسم علي، محمد سمير، أحمد الشيمي، حسن الشامي، أحمد مجدي، عبد الله ياسين، عماد فتحي، محمد حمدي زكي، لويس إدوارد، جون أوكلي.

كما ضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: حازم إمام - محمود علاء – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة، خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – رزاق سيسيه – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي، خط الهجوم: عمر السعيد

يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى، برصيد 13 نقطة، بعدما حقق الفوز في 4 مباريات، وتعادل في واحدة وخسر أخرى أمام الأهلى.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 15 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 5 نقاط، حيث خاض ذئاب الجبل 6 مباريات منذ بداية الدوري، فاز فى مباراة وتعادل فى اثنتين وتلقى الهزيمة فى 3 مباريات أخرى، جاءت أمام إنبى والأهلى وأخيراً البنك الأهلي.



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