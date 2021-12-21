شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ مرانه الختامى فى قطر بقراءة الفاتحة.. وتدريبات قوية لحراس المرمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي مساء اليوم، استعدادًا لمباراة الرجاء المغربي غدا على لقب كأس السوبر الإفريقي بملعب أحمد بن علي بالريان في العاصمة القطرية الدوحة. وبدأ مران الفريق بقراءة الفاتحة، قبل أن يخوض اللاعبون وحدات بدنية خفيفة أعقبها فقرات بدنية متنوعة. وكان الاجتماع الفني للمباراة قد عقد اليوم بأحد الفنادق في العاصمة القطرية الدوحة، وحضره سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وأمير توفيق مدير التسويق، وسمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبد العزيز إداري الفريق، وعمرو محب مترجم الفريق، إلى جانب ممثلي اللجنة المنظمة للمباراة والاتحاد الإفريقي ونادي الرجاء. وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على أن يرتدي الفريق زيه التقليدي، المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، على أن يرتدي حارس المرمى اللون الأزرق، فيما يرتدي فريق الرجاء طاقمًا مكونًا من القميص الأخضر والشورت الأخضر والجورب الأبيض، ويرتدي حارس مرماه طاقمًا من اللون الأصفر. كما خضعت بعثة الأهلي لمسحة طبية صباح اليوم الثلاثاء، وكانت قد خضعت لمسحة طبية في القاهرة جاءت نتيجتها سلبية، ثم أجرت مسحة ثانية فور وصولها إلى فندق الإقامة وجاءت نتيجتها سلبية أيضًا. وتضم قائمة الاهلي في قطر كلا من : محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وبدر بانون ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني وكريم فؤاد وأكرم توفيق وعمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد محمود وعمار حمدي ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو ووليد سليمان ومحمود كهربا ومحمد شريف وحسام حسن وأحمد نبيل كوكا.

وعقد ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع الحراس قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب أحمد بن علي بالريان في العاصمة القطرية الدوحة، استعدادًا لمواجهة فريق الرجاء المغربي على لقب كأس السوبر الإفريقي.

وأدى حراس الفريق تدريبات قوية ومتنوعة استعدادًا للمباراة التي تقام في السابعة مساء غد الأربعاء.

وكان الاجتماع الفني للمباراة قد عقد اليوم بأحد الفنادق في العاصمة القطرية الدوحة، وحضره سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وأمير توفيق مدير التسويق، وسمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبد العزيز إداري الفريق، وعمرو محب مترجم الفريق، إلى جانب ممثلي اللجنة المنظمة للمباراة والاتحاد الإفريقي ونادي الرجاء.

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على أن يرتدي الفريق زيه التقليدي، المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، على أن يرتدي حارس المرمى اللون الأزرق، فيما يرتدي فريق الرجاء طاقمًا مكونًا من القميص الأخضر والشورت الأخضر والجورب الأبيض، ويرتدي حارس مرماه طاقمًا من اللون الأصفر.

كما خضعت بعثة الأهلي لمسحة طبية صباح اليوم الثلاثاء، وكانت قد خضعت لمسحة طبية في القاهرة جاءت نتيجتها سلبية، ثم أجرت مسحة ثانية فور وصولها إلى فندق الإقامة وجاءت نتيجتها سلبية أيضًا.

ويخوض الفريق مباراة السوبر الإفريقي أمام فريق الرجاء المغربي حاملاً للقب النسخة الماضية التي توج بها على حساب فريق نهضة بركان المغربي.