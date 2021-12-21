شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا: إيهاب جلال نجح فى تطوير بيراميدز.. وهدفنا حصد درع الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر نبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب الطلائع بثلاثة أهداف دون مقابل في الدوري الممتاز، مشددا على أن الفريق قدم مباراة قوية وكان الأفضل في كل شيء واستحق الفوز الكبير والنقاط مهمة في المسيرة نحو مواصلة الصراع على لقب الدوري.

أضاف دونجا أن الفريق هدفه التتويج بلقب الدوري هذا الموسم، واللاعبون لديهم رغبة في تعويض المواسم الماضية واللعب على تحقيق بطولة خلال الموسم الجاري، مع وجود لاعبين على أعلى مستوى وجهاز فني رائع بقيادة إيهاب جلال الذي غير كثيرا في شكل الفريق والكل قادر على مواصلة المسيرة على التتويج.

بهذه النتيجة يثبت بيراميدز أقدامه فى المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى، برصيد 16 نقطة، وبفارق نقطتين عن الأهلى صاحب المركز الأول، وذلك بعد أن لعب بيراميدز 6 مباريات فاز في 5 لقاءات وتعادل في لقاء ولم يخسر وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 4 أهداف، فيما يحتل الطلائع المراكز السادس عشر برصيد 5 نقاط، بعد أن لعب 6 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مباراتين وخسر 3 وسجل لاعبوه هدفين وتلقت شباكه 8 أهداف.

شدد دونجا على سعادته بالتواجد ضمن القائمة الأولى لمنتخب مصر في كأس إفريقيا معبرا عن تمنياته بالتوفيق للمنتخب في جميع البطولات ودائما يدعم الفريق واللاعبين وجهاز المنتخب ويعمل مع بيراميدز بمنتهى القوة حتى يحصل على ثقة مدرب المنتخب، ويتمنى أن يكون مع الفراعنة في كأس أفريقيا بالكاميرون لأن اللعب مع المنتخب شرف لأي لاعب.