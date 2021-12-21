شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير اضطراري في تشكيل الزمالك بمشاركة مصطفى فتحي بدلا من أوباما أمام المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الموقع الرسمي لنادي الزمالك وجود تعديل في تشكيل الفريق الذي سيواجه المقاولون العرب اليوم، حيث أجرى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تعديلا على التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة المقاولون العرب المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء باستاد عثمان أحمد عثمان في الجولة السابعة لمسابقة الدوري، ودفع الجهاز الفني بمصطفى فتحى بدلا من يوسف أوباما .

وأصبح التشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حازم إمام - محمود علاء – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – رزاق سيسيه – مصطفى فتحي – أشرف بن شرقي

خط الهجوم: عمر السعيد

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبوجبل وحمزة المثلوثي وحسام عبد المجيد ومحمود عبد العزيز وحمدي علاء وإسلام جابر وأيمن حفني ومحمد اوناجم .

فيما جاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي :

محمود أبو السعود، باسم علي، محمد سمير، أحمد الشيمي، حسن الشامي، أحمد مجدي، عبد الله ياسين، عماد فتحي، محمد حمدي زكي، لويس إدوارد، جون أوكلي.

يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى، برصيد 13 نقطة، بعدما حقق الفوز في 4 مباريات، وتعادل في واحدة وخسر أخرى أمام الأهلى، فيما يحتل المقاولون العرب المركز الـ 15 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 5 نقاط، حيث خاض ذئاب الجبل 6 مباريات منذ بداية الدوري، فاز فى مباراة وتعادل فى اثنتين وتلقى الهزيمة فى 3 مباريات أخرى، جاءت أمام إنبى والأهلى وأخيراً البنك الأهلي.



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